Нобелевский лауреат Алексиевич не стала давать показания СК Белоруссии
Известная писательница была вызвана на допрос в среду, 26 августа.
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Фото, видео: Facebook @Ссетлана Алексиевич
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, состоящая в Координационном совете (КС) оппозиции Белоруссии, явилась в Следственный комитет страны для дачи показаний.
Писательницу должны были допросить по делу о призывах к захвату власти в связи с созданием оппозиционной организации.
К зданию СК Алексиевич прибыла вместе с другими участниками КС: Павлом Латушко, Максимом Знаком и Марией Колесниковой. В ведомстве она провела порядка сорока минут.
В ходе беседы с прессой после допроса писательница заявила, что воспользовалась своим правом и не стала свидетельствовать против себя.
«Я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата», — высказалась журналистка.
Так же она добавила, что КС был создан исключительно с целью объединения общества для предотвращения разрастающегося политического кризиса, пишет ФАН.
«Ни о каком перевороте не идет речи. У нас на глазах делается белорусская нация. Появился бренд Беларуси: мы предлагаем мирный способ борьбы. Это то, чего требует сегодня время, когда человеческая жизнь ценна и человек ценит свою жизнь. То, что мы видели в первые три дня, — это уже прошлый век, мы должны говорить друг с другом», — считает Алексиевич.
Координационный совет оппозиции Белоруссии создан 14 августа по инициативе Светланы Тихановской, баллотировавшейся в президенты страны. Спустя неделю Генпрокуратурой Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту «Захвата власти».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти.
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