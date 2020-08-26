Четыре новые партии выставят своих кандидатов на региональных выборах 2020

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26 августа лидеры политических объединений представили свои программы на суд экспертов.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Четыре новые партии выставят своих кандидатов на региональных выборах 2020. Сегодня лидеры этих политических стартапов представили свои программы на суд экспертов. Частично цели и задачи новичков отражены в их названиях: «Зеленая альтернатива», «Партия прямой демократии».

Партия «Новые люди», например, ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. Ее лидер, сам предприниматель, считает, что гражданам надо предоставить больше свобод.

«Мы, конечно, все разные, но нас объединяет запрос на обновление, который сейчас существует в обществе. Это дало возможность нашим партиям состояться», — рассказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Во время дискуссии политологи и социологи анализировали соответствие заявленных целей и возможностей, которые есть у партий для их исполнения. Эксперты убеждены: появление новичков на политической арене свидетельствует о легитимности российской избирательной системы.

«От того, насколько эффективно эти партии выступят на региональных выборах 13 сентября, зависит, кто потом пойдет в Госдуму. Поэтому это соревнование для нас имеет большое значение», — заявил президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Представители четырех новых партий зарегистрировали своих кандидатов почти во всех регионах России.

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