Четыре новые партии выставят своих кандидатов на региональных выборах 2020. Сегодня лидеры этих политических стартапов представили свои программы на суд экспертов. Частично цели и задачи новичков отражены в их названиях: «Зеленая альтернатива», «Партия прямой демократии».

Партия «Новые люди», например, ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. Ее лидер, сам предприниматель, считает, что гражданам надо предоставить больше свобод.

«Мы, конечно, все разные, но нас объединяет запрос на обновление, который сейчас существует в обществе. Это дало возможность нашим партиям состояться», — рассказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Во время дискуссии политологи и социологи анализировали соответствие заявленных целей и возможностей, которые есть у партий для их исполнения. Эксперты убеждены: появление новичков на политической арене свидетельствует о легитимности российской избирательной системы.

«От того, насколько эффективно эти партии выступят на региональных выборах 13 сентября, зависит, кто потом пойдет в Госдуму. Поэтому это соревнование для нас имеет большое значение», — заявил президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Представители четырех новых партий зарегистрировали своих кандидатов почти во всех регионах России.