Путин распорядился продлить выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Глава государства провел совещание с кабмином, в котором затронул вопросы финансовой поддержки граждан в период пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ashish Vaishnav, 5-tv.ru
На совещании с кабмином Владимир Путин потребовал убрать препоны для страховых выплат медикам, работающих с коронавирусом. Система, по его словам, слишком «забюрокрачена».
Тех, кто на передовой этой войны нужно особенно беречь. Поэтому стимулирующие выплаты медперсоналу продлят. Есть еще страховые выплаты. И вот с ними не все гладко. Президент обращает внимание: сразу в нескольких регионах страны их платят не так оперативно как хотелось бы.
Корреспондент Алексей Лазуренко об этом и других важных поручениях российского лидера. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередную денежную выплату в пандемию получат россияне до конца лета.
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