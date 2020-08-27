Очередную денежную выплату в пандемию получат россияне до конца лета
Финансовая помощь положена только определенной категории граждан, понесшей серьезные убытки в период распространения коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Allexander Makarov, 5-tv.ru
Правительство России распорядилось поддержать граждан, лишившихся работы в период пандемии. До конца августа они получат финансовую помощь от государства, пишет ФАН.
Согласно заявленной программе, россиянам, оставшимся из-за коронавируса без официального дохода, будет начислено повышенное пособие по безработице. Минимальные выплаты составят 4,5 тысячи рублей, а максимальные — чуть больше 12,1 тысячи рублей.
Ранее власти уже выделяли дополнительные пособия семьям, воспитывающим детей. Кроме того, многочисленные просьбы повторить выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка ради поддержки перед сборами в школу поддержали и некоторые депутаты.
Ранее 5-tv.ru писал, какие льготы и выплаты будут полагаться гражданам РФ с 1 сентября.
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