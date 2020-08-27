ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом

|
Анастасия Шадская
686

Российские знаменитости, успевшие побывать на курортах, показали в социальных сетях фантастические снимки с отдыха. 5-tv.ru опубликовал подборку самых ярких из них.

ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом

Фото: www.globallookpress.com

Лето — это солнце, жара и отдых у моря. Из-за коронавируса не все россияне смогли отдохнуть на курорте. Но те, кому это удалось, не стесняются показывать «горячие» снимки с отдыха и продемонстрировать фигуру в купальнике во всей красе.

Ольга Орлова

Певица и телеведущая Ольга Орлова не стесняется выставлять снимки с отдыха в открытом купальнике. Несмотря на 42-летний возраст, ее фигуре могут позавидовать и многие молоденькие девочки. Она сама считает, что тело — не главное.

«Уходит упругость тела, уходит беззаботная молодость, уходит юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма. Остается неизменным лишь то, что внутри вас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца», — написала светская львица в подписи к посту.

Instagram @olgaorlova1311

Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева часто демонстрирует свою бесподобную фигурку. Ей 42 года, но она выглядит гораздо моложе, о чем ей постоянно напоминают фанаты. И новые снимки с ее отпуска — не исключение.

«Бесконечные ножки»;

«Попка, как орех» — отметили фолловеры.

Instagram @dusya_star

Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина может позволить себе делать откровенные кадры, поскольку ей скрывать нечего. Под каждым из ее смелых фото разворачиваются бурные дискуссии, можно ли 42-летней актрисе и матери публиковать подобные снимки. Но саму Толкалину это не смущает.

«„Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник», — написала она под одним из «горячих» снимков.

Instagram @tolkalinaliuba

Агата Муцениеце

После окончательного расставания с экс-супругом Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце показала всем, чего стоит. Ее соблазнительные снимки в бикини никого не оставили равнодушными. Фанаты сочиняют оды красоте 31-летней Агаты и намекают, что после развода «кое-кто» сильно пожалел о расставании.

«Где-то плачет один Павел Прилучный»;

«Пусть кусает локти», — отмечали фанаты.

Instagram @agataagata

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова отправилась в долгожданное свадебное путешествие, хотя церемония бракосочетания с ее новым возлюбленным еще не состоялась. С моря она традиционно выкладывает фото в бикини и необычных позах — например, сидя на своем коронном шпагате.

«В невероятном месте я отдыхаю!» — похвасталась она, но открывать комментарии, как и ко всем последним постам, не стала.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru писал про откровенную фотосессию солистки Little Big.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:31
«Космическая мама»: Кравец показала фото с прогулки с пятимесячной дочкой
7:25
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сережи Дигана
7:16
Тест: Угадаете ли вы фильмы с Фаиной Раневской?
7:15
Почему нехватка сна может идти на пользу организму?
7:09
Борьбу с граффити пытаются остановить в Петербурге — видео
6:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок