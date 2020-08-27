ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом

Лето — это солнце, жара и отдых у моря. Из-за коронавируса не все россияне смогли отдохнуть на курорте. Но те, кому это удалось, не стесняются показывать «горячие» снимки с отдыха и продемонстрировать фигуру в купальнике во всей красе.

Певица и телеведущая Ольга Орлова не стесняется выставлять снимки с отдыха в открытом купальнике. Несмотря на 42-летний возраст, ее фигуре могут позавидовать и многие молоденькие девочки. Она сама считает, что тело — не главное.

«Уходит упругость тела, уходит беззаботная молодость, уходит юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма. Остается неизменным лишь то, что внутри вас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца», — написала светская львица в подписи к посту.

Instagram @olgaorlova1311

Анна Плетнева

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева часто демонстрирует свою бесподобную фигурку. Ей 42 года, но она выглядит гораздо моложе, о чем ей постоянно напоминают фанаты. И новые снимки с ее отпуска — не исключение.

«Бесконечные ножки»;

«Попка, как орех» — отметили фолловеры.

Instagram @dusya_star

Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина может позволить себе делать откровенные кадры, поскольку ей скрывать нечего. Под каждым из ее смелых фото разворачиваются бурные дискуссии, можно ли 42-летней актрисе и матери публиковать подобные снимки. Но саму Толкалину это не смущает.

«„Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник», — написала она под одним из «горячих» снимков.

Instagram @tolkalinaliuba

После окончательного расставания с экс-супругом Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце показала всем, чего стоит. Ее соблазнительные снимки в бикини никого не оставили равнодушными. Фанаты сочиняют оды красоте 31-летней Агаты и намекают, что после развода «кое-кто» сильно пожалел о расставании.

«Где-то плачет один Павел Прилучный»;

«Пусть кусает локти», — отмечали фанаты.

Instagram @agataagata

Балерина Анастасия Волочкова отправилась в долгожданное свадебное путешествие, хотя церемония бракосочетания с ее новым возлюбленным еще не состоялась. С моря она традиционно выкладывает фото в бикини и необычных позах — например, сидя на своем коронном шпагате.

«В невероятном месте я отдыхаю!» — похвасталась она, но открывать комментарии, как и ко всем последним постам, не стала.

Instagram @volochkova_art

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