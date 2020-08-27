Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав РФ

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Анастасия Шадская
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Сенатор предположил, смог бы Александр Лукашенко решиться на такой шаг.

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав РФ

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России. По мнению сенатора, подобная идея способна развернуть протесты, «которые еще не выдохлись», в ненужное для Москвы русло. Кроме того, политик убежден, что Александр Лукашенко не настроен на подобный шаг.

Как рассказал Пушков в своем Telegram-канале, на это есть несколько объективных причин. Во-первых, для белорусского лидера важен суверенитет государства. Кроме того, по словам российского сенатора, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса РФ будет помогать республике еще активнее, поэтому идея «слияния с РФ» совершенно не актуальна.

 

Telegram @alexey_pushkov

 

Ранее 5-tv.ru писал про комментарий Пушкова об Александре Лукашенко с автоматом.

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