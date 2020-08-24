Пушков прокомментировал появление Лукашенко с автоматом

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках.

По мнению сенатора, в целом, эта сцена выглядела довольно мрачной. Алексей Пушков выразил мнение, что белорусский лидер допустил ряд политических ошибок.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», — написал Алексей Пушков.

Telegram @alexey_pushkov

Вооруженный Александр Лукашенко вечером 23 августа вышел за оцепление своей резиденции в Минске и пообщался с силовиками. Стражи порядка встретили главу республики аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его местонахождении в течение дня.