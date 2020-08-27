На выплаты детям выделят дополнительные 34,3 миллиарда рублей

Кабинет министров России принял решение о выделении дополнительных 34,3 миллиарда рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от трех до семи лет. Деньги планируется взять из резервного фонда.

Одна из причин пересмотра пособий – корректировка данных о количестве детей этого возраста в России. Так, по последним подсчетам, их численность составила три миллиона шестнадцать тысяч человек.

«В соответствии с распоряжением правительства от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в объеме 18,4 млрд рублей в целях обеспечения данной выплатой не менее 718 тысяч рублей до ноября 2020 года», – говорится в соответствующем документе.

Исходя из пересчета, неохваченной осталась 151 тысяча детей. Расчет необходимой суммы производился, учитывая необходимые выплаты в ноябре-декабре, а также все пропущенные пособия за 2020 год.

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