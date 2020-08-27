На выплаты детям выделят дополнительные 34,3 миллиарда рублей

|
Андрей Чапыгин
21

Соответствующее распоряжение дало правительство РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Кабинет министров России принял решение о выделении дополнительных 34,3 миллиарда рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от трех до семи лет. Деньги планируется взять из резервного фонда.

Одна из причин пересмотра пособий – корректировка данных о количестве детей этого возраста в России. Так, по последним подсчетам, их численность составила три миллиона шестнадцать тысяч человек.

«В соответствии с распоряжением правительства от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в объеме 18,4 млрд рублей в целях обеспечения данной выплатой не менее 718 тысяч рублей до ноября 2020 года», – говорится в соответствующем документе.

Исходя из пересчета, неохваченной осталась 151 тысяча детей. Расчет необходимой суммы производился, учитывая необходимые выплаты в ноябре-декабре, а также все пропущенные пособия за 2020 год. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о повышенном пособии по безработице, введенном из-за пандемии коронавируса. 

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Российские авто признали «машинами-долгожителями»
9:01
На выплаты детям выделят дополнительные 34,3 миллиарда рублей
8:50
В США оценили рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» в СССР
8:49
Михеев день: почему нельзя повышать голос и пить алкоголь 27 августа
8:36
«Привыкла к роскоши»: Галкин снялся в рекламе AliExpress, чтобы прокормить Пугачеву?
8:27
Шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок