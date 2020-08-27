Задержан бывший вице-премьер Республики Алтай

Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер задержан за превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что другие подробности о ходе расследования в ведомстве не уточнили.

Роберт Пальталлер в правительстве республики контролировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции.

В период с 2006 по 2014 годы он занимал должность заместителя председателя правительства Алтая. В 2014 году Роберт Пальталлер был назначен первым замом. Весной 2019 года чиновник подал в отставку по собственному желанию, которая была принята врио главы республики Олегом Хорохординым.

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