Задержан бывший вице-премьер Республики Алтай

|
Василий Заика
42

Роберт Пальталлер подозревается в превышении должностных полномочий.

Задержан бывший вице-премьер Республики Алтай

Фото: Altai-republic.ru

Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер задержан за превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что другие подробности о ходе расследования в ведомстве не уточнили.

Роберт Пальталлер в правительстве республики контролировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции.

В период с 2006 по 2014 годы он занимал должность заместителя председателя правительства Алтая. В 2014 году Роберт Пальталлер был назначен первым замом. Весной 2019 года чиновник подал в отставку по собственному желанию, которая была принята врио главы республики Олегом Хорохординым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель главы Чечни задержан за крупное мошенничество.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Путин поздравил президента Молдавии с Днем независимости республики
10:41
Картонные инопланетяне, полупустой зал. Как прошла премьера фильма с Михаилом Ефремовым?
10:36
Глава TikTok Кевин Майер заявил об уходе в отставку
10:28
ФСБ разоблачила украинского шпиона-военнослужащего в Барнауле
10:18
В США задержан беглый подросток, обвиняемый в убийстве двух человек на протестах
10:09
«Добро пожаловать в мир»: Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...