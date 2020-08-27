ФСБ разоблачила украинского шпиона-военнослужащего в Барнауле

Федеральная служба безопасности РФ разоблачила украинского шпиона в Барнауле. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные в управление разведки министерства обороны Украины.

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Предполагаемый злоумышленник впоследствии был арестован барнаульским гарнизонным военным судом. Мужчине грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в госизмене.