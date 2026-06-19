Лавров: вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно

Главы Британии, Франции и ФРГ, а также лидер киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Лондоне выдвинули ряд требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира», которые станут основой для переговоров. Однако именно на Европе лежит часть ответственности за разжигание украинского конфликта. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Полный текст опубликован на сайте МИД.

«Вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно… Ради создания антироссийского плацдарма на Украине годами скупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали украинский национализм, делали все, чтобы отдалить Украину от России», — написал дипломат.

Как отметил Лавров, переговоры с Москвой Европа намерена вести «параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы». Он подчеркнул, что при этой некогда уважаемой организации создаются структуры «для привлечения России к ответственности»: «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».

Лавров пришел в своей статье к выводу, что реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, а также сохранение этого режима как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой. Для достижения желаемого в европейских столицах призывают к прекращению огня, чтобы ВСУ не проиграли на фронте, чтобы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин, а потом ввести на Украину воинские контингенты Франции и Великобритании.

Министр также указал, что опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет говорит лишь о намерении победить Москву. Использовать «обманную тактику, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов». Речь идет прежде всего о стремлении НАТО и Евросоюза расшириться в направлении российских границ.

Лавров напомнил, что Европа не осуждала сожжение сторонников сближения с Россией в Одессе в 2014 году, поддерживала саботаж Минских соглашений в 2015-м, а теперь «сменила пластинку» и задумалась о переговорах. Но целью является не мир, а помощь Зеленскому и достижение «боеготовности» для конфликта с Россией. Он запланирован на 2030 год, а пока европейские лидеры тянут время «кровью украинцев». Москва при этом не отказывается от переговоров, но ждет практических шагов от Запада, которые восстановят доверие, подорванное антироссийскими действиями.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров сообщил о желании Турции участвовать в диалоге по Украине.

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