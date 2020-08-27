«Отпущен плавать с дельфинами»: Безрукова рассказала, как простились с Куницким

Актер Сергей Куницкий, звезда сериала «Тест на беременность», неожиданно скончался 12 августа во время отдыха в Краснодарском крае. Его коллега и близкая подруга Ирина Безрукова поделилась с изданием Starhit.ru подробностями прощания и похорон артиста.

По ее словам, в последний пусть артиста провожали в двух городах: уральском Темрюке, а также Одессе. Помимо этого, друзья и коллеги собрались в Санкт-Петербурге.

«На девятый день, насколько мне известно, в Санкт-Петербурге собрались его коллеги, встретились и актеры Московского Губернского театра, чтобы почтить его память. Прощание у Сергея, как у чудного актера, прошло трижды на бис. Актеры Степан Куликов, Василий Шмаков, Никита Кологривый, заведующая труппой Алина Ивах и директор театра Лариса Вильясте прилетели в солнечный Темрюк, чтобы проводить его к родным — в Одессу. Приехали и питерские однокурсники — Анна Некрасова и Константин Сироткин», — рассказала Ирина.

Непосредственно похороны же прошли на Украине: в Одессу приехал автомобиль с надписью «Груз 200». Тело актера, по его собственной просьбе, кремировали и развеяли над Черным морем.

«По желанию Сергея, он говорил об этом с родными, он был кремирован и отпущен «плавать с дельфинами», — отметила артистка.

Друзья и коллеги Куницкого не оставили его семью и после кончины Сергея. Они поддерживают вдову актера, пытаются помочь ей материально. По словам Безруковой, семья тяжело справляется с ударом, и все перечисленные средства отойдут дочери актера, которой он очень гордился.

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