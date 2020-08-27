Белоруссия протесты теряют численность

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И накал. Задерживать минский ОМОН начал демонстрантов, как только стемнело — крайне вежливо и деликатно.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Thibault Savary, 5-tv.ru

Белорусский протест начал терять в численности. На площадь Независимости в Минске накануне вышли чуть больше 200 человек - ничтожно мало по сравнению с рекордной воскресной акцией.

Несогласные с результатами выборов скандировали речевки. За происходящим наблюдали сотрудники милиции. Но как только стемнело, начали задерживать демонстрантов. Причем и это отметили даже сами митингующие, ОМОНовцы действовали крайне вежливо: просто предлагали пройти в автозак. Задержанные также сопротивления не оказывали.

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