Белоруссия протесты теряют численность
И накал. Задерживать минский ОМОН начал демонстрантов, как только стемнело — крайне вежливо и деликатно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Thibault Savary, 5-tv.ru
Белорусский протест начал терять в численности. На площадь Независимости в Минске накануне вышли чуть больше 200 человек - ничтожно мало по сравнению с рекордной воскресной акцией.
Несогласные с результатами выборов скандировали речевки. За происходящим наблюдали сотрудники милиции. Но как только стемнело, начали задерживать демонстрантов. Причем и это отметили даже сами митингующие, ОМОНовцы действовали крайне вежливо: просто предлагали пройти в автозак. Задержанные также сопротивления не оказывали.
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