Спасительный тест-драйв. Россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 36

Ограничения могут коснуться смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Cathrin MÃ¼ller/M.i.S., via www.

Россиянам хотят запретить возвращать купленные через интернет товары надлежащего качества. Такая мера в отношении определенных категорий покупок уже действует для офлайновой розницы, теперь ее хотят распространить и на онлайн торговлю. Как пояснили «Известиям» в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП), речь идет о возврате смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники. С таким предложением к Минпромторгу обратился бизнес.

Эта мера будет нарушать права покупателей, заявила в беседе с 5-tv.ru юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко. В отличие от покупок офлайн в интернете человек не имеет возможности осмотреть товар и понять, соответствует ли он его представлениям о прекрасном.

«Это нелояльно. Потому что картинка в интернет-магазине может быть сделана так, что она не отражает действительность. Цвет помады, например, может отличаться. Поэтому здесь будет ущемление прав потребителя на невозврат товара», — сказала Бондаренко.

Защитить свои права будет непросто, если такое ограничение будет принято, заметила юрист. Чтобы доказать, что ритейлер неправ, придется обращаться в суд. Другой мерой защиты, по ее мнению, мог бы стать обязательный для продавцов тест-драйв товара на месте при его доставке. Сейчас далеко не все площадки предоставляют такую услугу покупателям.

«Есть доставка, но не у всех в ее момент предоставляется возможность осмотреть товар. Если он подошел, и неважно — техника это, или что-то другое, то потребитель соглашается и оплачивает. Если товар не подходит, то он оплачивает только сумму доставки и возвращает товар. Только так можно себя обезопасить», — уверена эксперт.

При этом, по ее мнению, сейчас ритейлеры несут небольшой урон при возврате вещей покупателями. Если же предложение бизнеса будет принято, доверие к интернет-площадкам будет подорвано.

Ранее 5-tv.ru писал, как научиться правильно покупать вещи на Aliexpress.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Генпрокуратура РФ запросила у Германии данные по ситуации с Навальным
15:14
Зависимая зависимость: в Кремле оценили включение НИИ в черный список США
14:55
Путин ответил на заявления о «противоправных действиях» силовиков в Белоруссии
14:52
«Произошло что-то ужасное»: Актер Миркурбанов озвучил версию загадочной смерти Андрея Панина
14:51
Путин заявил о минувшем пике проблем экономики России после пандемии
14:43
Спасительный тест-драйв. Россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете

Сейчас читают

На выплаты детям выделят дополнительные 34,3 миллиарда рублей
Сын вдовца Легкоступой открыл тайну «исчезновения» отца
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок