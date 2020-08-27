Спасительный тест-драйв. Россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете

Россиянам хотят запретить возвращать купленные через интернет товары надлежащего качества. Такая мера в отношении определенных категорий покупок уже действует для офлайновой розницы, теперь ее хотят распространить и на онлайн торговлю. Как пояснили «Известиям» в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП), речь идет о возврате смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники. С таким предложением к Минпромторгу обратился бизнес.

Эта мера будет нарушать права покупателей, заявила в беседе с 5-tv.ru юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко. В отличие от покупок офлайн в интернете человек не имеет возможности осмотреть товар и понять, соответствует ли он его представлениям о прекрасном.

«Это нелояльно. Потому что картинка в интернет-магазине может быть сделана так, что она не отражает действительность. Цвет помады, например, может отличаться. Поэтому здесь будет ущемление прав потребителя на невозврат товара», — сказала Бондаренко.

Защитить свои права будет непросто, если такое ограничение будет принято, заметила юрист. Чтобы доказать, что ритейлер неправ, придется обращаться в суд. Другой мерой защиты, по ее мнению, мог бы стать обязательный для продавцов тест-драйв товара на месте при его доставке. Сейчас далеко не все площадки предоставляют такую услугу покупателям.

«Есть доставка, но не у всех в ее момент предоставляется возможность осмотреть товар. Если он подошел, и неважно — техника это, или что-то другое, то потребитель соглашается и оплачивает. Если товар не подходит, то он оплачивает только сумму доставки и возвращает товар. Только так можно себя обезопасить», — уверена эксперт.

При этом, по ее мнению, сейчас ритейлеры несут небольшой урон при возврате вещей покупателями. Если же предложение бизнеса будет принято, доверие к интернет-площадкам будет подорвано.

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