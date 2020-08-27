Спасительный тест-драйв. Россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете
Ограничения могут коснуться смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Cathrin MÃ¼ller/M.i.S., via www.
Россиянам хотят запретить возвращать купленные через интернет товары надлежащего качества. Такая мера в отношении определенных категорий покупок уже действует для офлайновой розницы, теперь ее хотят распространить и на онлайн торговлю. Как пояснили «Известиям» в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП), речь идет о возврате смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники. С таким предложением к Минпромторгу обратился бизнес.
Эта мера будет нарушать права покупателей, заявила в беседе с 5-tv.ru юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко. В отличие от покупок офлайн в интернете человек не имеет возможности осмотреть товар и понять, соответствует ли он его представлениям о прекрасном.
«Это нелояльно. Потому что картинка в интернет-магазине может быть сделана так, что она не отражает действительность. Цвет помады, например, может отличаться. Поэтому здесь будет ущемление прав потребителя на невозврат товара», — сказала Бондаренко.
Защитить свои права будет непросто, если такое ограничение будет принято, заметила юрист. Чтобы доказать, что ритейлер неправ, придется обращаться в суд. Другой мерой защиты, по ее мнению, мог бы стать обязательный для продавцов тест-драйв товара на месте при его доставке. Сейчас далеко не все площадки предоставляют такую услугу покупателям.
«Есть доставка, но не у всех в ее момент предоставляется возможность осмотреть товар. Если он подошел, и неважно — техника это, или что-то другое, то потребитель соглашается и оплачивает. Если товар не подходит, то он оплачивает только сумму доставки и возвращает товар. Только так можно себя обезопасить», — уверена эксперт.
При этом, по ее мнению, сейчас ритейлеры несут небольшой урон при возврате вещей покупателями. Если же предложение бизнеса будет принято, доверие к интернет-площадкам будет подорвано.
Ранее 5-tv.ru писал, как научиться правильно покупать вещи на Aliexpress.
Читайте также
88%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?