Стала известна точная дата большого интервью Владимира Путина

Большое интервью даст в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин. Беседу российского лидера с ведущим ВГТРК Сергеем Брилевым покажут в четверг, 27 августа, в 14:00 по московскому времени.

В ходе интервью глава государства ответит на вопросы по самым актуальным темам новостной повестки. Ранее Путин ответил на 20 вопросов журналисту ТАСС. Тексты по материалам интервью выходили раз в неделю на протяжении долгого времени. Позже стало известно, что на основе этих бесед будет выпущен полнометражный фильм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Авито» продают автограф Путина за два миллиона рублей.