Стала известна точная дата большого интервью Владимира Путина

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Алина Потёмкина
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Глава государства ответит на вопросы по самым актуальным темам.

Стала известна точная дата большого интервью Владимира Путина

Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Большое интервью даст в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин. Беседу российского лидера с ведущим ВГТРК Сергеем Брилевым покажут в четверг, 27 августа, в 14:00 по московскому времени.

В ходе интервью глава государства ответит на вопросы по самым актуальным темам новостной повестки. Ранее Путин ответил на 20 вопросов журналисту ТАСС. Тексты по материалам интервью выходили раз в неделю на протяжении долгого времени. Позже стало известно, что на основе этих бесед будет выпущен полнометражный фильм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Авито» продают автограф Путина за два миллиона рублей.

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