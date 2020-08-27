На Дальний Восток надвигается тайфун «Бави»

Резкое повышение уровня реки Амур прогнозируют уже в ближайшие часы в Хабаровском крае. Мощный дождевой паводок набирает силу. Прямо сейчас на Дальний Восток движется тайфун «Бави».

Он обрушит на регион тонны осадков, это может вызвать сильнейшее за последние десять лет наводнение. Тревожную метеосводку изучил Дмитрий Зименкин.

Животных паводок пугает больше, чем людей. В отличие от своих опытных хозяев, переживающих эту напасть каждые несколько лет, они часто сталкиваются с ней впервые. Собака в панике плывет за своей хозяйкой. В лодке для нее места нет. Так жители Амурской области добираются до своих домов.

В этом году уровень реки Томь действительно бьет все рекорды. Вода, побив критический уровень, поднялась выше четырех метров. Дома сырые, жить в них некомфортно, но пока можно. Хотя вода подступает все ближе к порогу.

Правильнее было бы сказать — плывите сюда, приглашая в дом. Огород превратился в олимпийский бассейн. Здесь Николай держит оборону перед стихией вместе с Амуром (имя собаки — Прим.ред.).

Жить приходится, не снимая сапогов. Землю возле дома размыло, стены вот-вот рухнут. Но главное, паводок уничтожил почти весь урожай.

В Амурской области восемь населенных пунктов подтоплены, это почти 500 домов. В Белогорске вот-вот начнется эвакуация. Хотя многие не хотят уезжать и бросать свои дома. Боятся мародеров.

Власти предложили переселить людей. Всех — в один дом. Но есть нюанс. Такой дом еще надо построить. По мнению жителей, чем постоянно терпеть ущерб и вкладываться в строительство временных домов, лучше один раз укрепить берег реки. Но это не дешево — до двух миллиардов рублей. А пока власти взвешивают все за и против, людям развозят продукты и питьевую воду.

По мнению синоптиков, людям не стоит надеяться на то, что паводок отступит. Прогнозы не утешительны. Прямо в эти минуты на Россию надвигается мощный циклон — тайфун «Бави». С ливнями и штормом. Он уже вышел из акватории Желтого моря на сушу и бушует в Корее и на севере Китая, где льют проливные дожди и задувает штормовой ветер. И уже завтра жители Дальнего Востока ощутят всю его силу.

Действительно, без слез на участок не взглянешь. За все время, что он живет в Белогорске, Николай не помнит, чтобы вода поднималась так высоко. Землю возле дома размывает на глазах, стены вот-вот рухнут, а во двор или огород можно выйти только в рыбацких сапогах.

Пока Николай прячет от воды уцелевший урожай дома, соседи сами не знают куда укрыться от воды. В этом доме без резиновых сапог не дойти даже до дивана.

Амурскую область топило и раньше. Но как говорят местные жители — это было максимум один раз в пять лет. И вода быстро уходила, не нанося хозяйству большого урона. Но в последние годы этого терпеть уже невозможно.

В этом году уровень реки Томь действительно бъет все рекорды. Вода поднялась выше четырех метров. При том, что три с половиной — уже критическая отметка. Улицы затоплены. Люди уже опускают руки и ждут помощи от властей.

Власти предложили переселить людей из зоны подтопления. Всех в один дом, который пообещали построить. Но люди не готовы покинуть свои участки. По их словам, проще укрепить берег реки. И чтобы быстрее это сделать, предлагают обратиться за помощью в Москву. Глава муниципалитета обещал подумать.

Но вопрос уже надо решать — или берегоукрепление с исключением наводнения за один-два миллиарда рублей или переселение за 200 миллионов. На ближайшей встрече с губернатором буду просить Василия Орлова дать поручение министерствам и муниципалитету начать прорабатывать эту проблему.

Тем, кто отказался эвакуироваться, спасатели развозят продукты и питьевую воду. За минувшие сутки вода поднялась на 20 сантиметров, за последние сутки был подъем больше 42 см. Организована переправа на острове Старица, продолжаем информировать население о складывающейся останове.

Люди все еще надеются, что вода скоро отступит. Но прогноз синоптиков неутешительный: на регион движется тайфун «Бави». И он накроет весь Дальний Восток.