Двое суток в ледяном плену: История чудесного спасения россиянки в Швейцарии
Туристка упала в расщелину глубиной в 15 метров, откуда не смогла самостоятельно выбраться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Markus Obländer, 5-tv.ru
В Швейцарии спасли россиянку, которая двое суток провела в ледяном плену. Знаменитая служба Air Zermatt, помогающая туристам в горах, назвала это «настоящим чудом» — и поделилась историей в социальных сетях.
Туристка отправилась на прогулку в шортах и без снаряжения и упала в расщелину глубиной в 15 метров. Выбраться самостоятельно она не смогла. Удивительно, но когда спасатели подняли ее, женщина была почти невредима. Только температура тела упала до 34 градусов. Россиянку доставили в больницу на вертолете, ее жизни ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии.
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