Двое суток в ледяном плену: История чудесного спасения россиянки в Швейцарии

В Швейцарии спасли россиянку, которая двое суток провела в ледяном плену. Знаменитая служба Air Zermatt, помогающая туристам в горах, назвала это «настоящим чудом» — и поделилась историей в социальных сетях.

Туристка отправилась на прогулку в шортах и без снаряжения и упала в расщелину глубиной в 15 метров. Выбраться самостоятельно она не смогла. Удивительно, но когда спасатели подняли ее, женщина была почти невредима. Только температура тела упала до 34 градусов. Россиянку доставили в больницу на вертолете, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии.