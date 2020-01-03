Около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии. Об этом сообщает телеканал МТВ3.

ЧП произошло около трех часов дня по местному времени. В настоящее время прибывшими на место спасателями ведется эвакуация туристов с остановившегося механизма.

Горнолыжный курорт Саариселькя — самый северный в Европе. Он давно снискал популярность среди любителей зимнего туризма из разных стран, включая Россию.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, как и наличие соотечественников там.

Позднее появилось заявление генерального директора Ski Saariselkä Юхи Тахванаинена. По его словам, причиной инцидента стала ошибка в конструкции подъемника. В результате ЧП пострадавших нет. Спасательная операция завершена.