Около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии. Об этом сообщает телеканал МТВ3.
ЧП произошло около трех часов дня по местному времени. В настоящее время прибывшими на место спасателями ведется эвакуация туристов с остановившегося механизма.
Горнолыжный курорт Саариселькя — самый северный в Европе. Он давно снискал популярность среди любителей зимнего туризма из разных стран, включая Россию.
Обстоятельства ЧП устанавливаются, как и наличие соотечественников там.
Позднее появилось заявление генерального директора Ski Saariselkä Юхи Тахванаинена. По его словам, причиной инцидента стала ошибка в конструкции подъемника. В результате ЧП пострадавших нет. Спасательная операция завершена.