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Около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии

, 18:25 | Светлана Шевченко 75

Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию туристов с остановившегося механизма.

Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand

Около сотни человек застряли на подъемнике популярного курорта в Финляндии. Об этом сообщает телеканал МТВ3.

ЧП произошло около трех часов дня по местному времени. В настоящее время прибывшими на место спасателями ведется эвакуация туристов с остановившегося механизма.

Горнолыжный курорт Саариселькя — самый северный в Европе. Он давно снискал популярность среди любителей зимнего туризма из разных стран, включая Россию.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, как и наличие соотечественников там.

Позднее появилось заявление генерального директора Ski Saariselkä Юхи Тахванаинена. По его словам, причиной инцидента стала ошибка в конструкции подъемника. В результате ЧП пострадавших нет. Спасательная операция завершена.

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