В Минске напали на посольство Ливии и поколотили временного поверенного

Группа неизвестных из 30 человек рано утром пыталась взять штурмом посольство Ливии в Минске. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, нападавшие разбили стекло, выломали дверь и нанесли травмы временному поверенному в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий. Дипломат отделался синяками.

Сотрудники дипмиссии вызвали ОМОН. После проверки документов у всех присутствующих бойцы получили приказ не вмешиваться и покинули здание. Нападавшие какое-то время пытались требовать от сотрудников посольства покинуть территорию, но не получив желаемого, ушли сами.

По предварительным данным, захват посольства нападавшие пытались совершить в интересах оппозиционного правительства национального согласия в Ливии, базирующегося в Триполи. Предположительно, среди них не было ливийцев, но были замечены и арабы, и люди славянской внешности. Все они говорили по-русски.

Гражданская война и двоевластие сохраняются в Ливии с 2014 года. Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии.