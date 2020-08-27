В Минске напали на посольство Ливии и поколотили временного поверенного

|
Алина Потёмкина
6

Предположительно, нападавшие действовали в интересах оппозиционного правительства в Триполи.

В Минске напали на посольство Ливии и поколотили временного поверенного

Фото: Tut.by

Группа неизвестных из 30 человек рано утром пыталась взять штурмом посольство Ливии в Минске. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, нападавшие разбили стекло, выломали дверь и нанесли травмы временному поверенному в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий. Дипломат отделался синяками.

Сотрудники дипмиссии вызвали ОМОН. После проверки документов у всех присутствующих бойцы получили приказ не вмешиваться и покинули здание. Нападавшие какое-то время пытались требовать от сотрудников посольства покинуть территорию, но не получив желаемого, ушли сами.

По предварительным данным, захват посольства нападавшие пытались совершить в интересах оппозиционного правительства национального согласия в Ливии, базирующегося в Триполи. Предположительно, среди них не было ливийцев, но были замечены и арабы, и люди славянской внешности. Все они говорили по-русски.

Гражданская война и двоевластие сохраняются в Ливии с 2014 года. Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:48
В Минске напали на посольство Ливии и поколотили временного поверенного
16:47
В России огнем охвачены более 70 тысяч гектаров
16:45
Избиение, онкология и аборт: Волкова из «Тату» раскрыла подробности личной жизни
16:33
Видео: Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
16:21
ТОП-5 рекордов Гиннесса, которые привели к катастрофам
16:10
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19

Сейчас читают

Долголюбы: ТОП-5 знаков зодиака, которые долго не могут забыть свою любовь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок