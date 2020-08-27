Видео: десятки мертвых дельфинов найдены у побережья Маврикия

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Виктория Андреева
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В Министерстве рыболовства республики назвали предварительную причину гибели животных.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Rosneft, YouTube @SAPeople

Тела не менее 17 мертвых дельфинов были обнаружены у побережья Маврикия в Индийском океане. Кадры с места ЧП появились в сети днем 27 августа.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление министерства рыболовства республики, гибель животных может быть связана с недавней аварией. Около месяца назад вблизи города Маэбур затонуло японское судно, что привело к масштабному разливу нефти.

Отмечается, что кроме дельфинов пострадали также различные виды рыб и крабы. Их останки также были найдены у побережья Маврикия.

В настоящее время эксперты проводят вскрытие млекопитающих с целью установить точную причину гибели. При внешнем осмотре на телах животных также были обнаружены следы укусов акулы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кубани выявили массовую гибель мальков осетровых рыб.

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