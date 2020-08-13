Экологическая катастрофа? На Кубани погибли тысячи мальков осетровых рыб — видео
Жители региона бьют тревогу в связи со сложившейся ситуацией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Hecker , Telegram @Типичный Краснодар
На Кубани зафиксирована массовая гибель мальков осетровых пород. Ужасающие кадры с места событий опубликованы в сообществе ВКонтакте «Типичный Краснодар».
Как заявляют очевидцы, ЧП, сравнимое по масштабам с экологической катастрофой, произошло в районе Гидростроя. Комментируя трагедию, автор ролика едва сдерживает эмоции: выкинутыми на побережье оказались тысячи мальков. Живы из них — лишь несколько десятков.
«Белуга, осетр… Вот и запустили рыбку в Кубань!» — срываясь на крик и нецензурную лексику, говорит мужчина.
11 июля 2020 года местные рыбоводы выпустили в реку Кубань ниже плотины Краснодарского гидроузла порядка 5000 мальков севрюги. Специалисты рассчитывали, что вскоре рыба выйдет в море, наберет вес, а через несколько лет вновь вернется в родные края на нерест. Вес каждой особи составлял около 2,5 грамма. Данная программа была направлена на спасение популяции ценной рыбы, буквально вымершей из-за браконьеров.
В настоящий момент, к сожалению, говорить об успехе проекта не приходится. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края пока никак не комментировали ситуацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные начали экологическую операцию в Иркутской области.
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