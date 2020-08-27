ФАС начала проверку в отношении Sunlight из-за «недобросовестной» рекламы

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Виктория Андреева
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С жалобой в ведомство обратился недовольный клиент, заявивший об обмане.

ФАС начала проверку в отношении Sunlight из-за «недобросовестной» рекламы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку в отношении розничной сети ювелирных магазинов Sunlight.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управлений ФАС в Волгоградской и Челябинской областях, компанию проверят на предмет нарушений закона о рекламе. Отмечается, что в августе с соответствующим заявлением в ведомство обратился гражданин.

По его словам, сообщение о «массовом закрытии магазинов» и «распродаже товара за бесценок» противоречит действительности, а следовательно нарушает требования рекламного законодательства.

«Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на наличие признаков нарушения „Закона о рекламе“ и примет решение относительно возбуждения дела», — цитирует издание представителя ведомства.

 
 
 
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Публикация от SUNLIGHT (@sunlightbrilliant)

В сентябре 2019 года Волгоградское УФАС уже выдавало предупреждение компании Sunlight о прекращении действий, содержащих признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение».

«Данным предупреждением указанной сети магазинов предложено обеспечить прекращение распространения, в том числе в рекламе, на сайте, в социальных сетях в сети Интернет, в магазинах и прочем недостоверных сведений о ликвидации магазинов», — сообщалось на сайте организации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ФАС прокомментировали информацию о резком росте цен на топливо для воздушных судов.

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