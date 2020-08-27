Памятный килограмм: что подарили Путину на открытии трассы «Таврида»
Президент России дал старт движению по автомагистрали, проехав по ней за рулем автомобиля Aurus.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin
Президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе «Таврида», проехав по ней за рулем автомобиля Aurus. По окончании торжественных мероприятий главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков вручил главе государства памятный подарок.
«Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе «Таврида», — заявил Волков после того, как президент оставил памятную запись в книге.
Он рассказал, что при строительстве трассы был использован асфальт абсолютного нового качества и с применением технологий, позволяющих избежать колейности. Так же Волков пояснил, что разработка покрытия дорог всегда индивидуальна.
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