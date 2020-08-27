Сегодня президент лично проинспектировал полотно ключевой магистрали Крыма. На полуострове открылась Таврида. За рулем Aurus Владимир Путин проехал по одному из ее участков вместе с главным технологом генподрядной компании.

«Надо пристегнуться, а-то потом штраф придется платить», — начал поездку с шутки глава государства.

Дорога президента впечатлила — «объект красивый, современный, но для удобства кое-что надо добавить».

«Надо съезды только вот сделать к берегу, чтобы, особенно туристический поток идет. Люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег моря, поэтому нужно съезды сделать», — подметил Владимир Путин.

«Таврида» соединяет Крым и Севастополь. Она станет федеральной. Строится за счет средств целевой программы развития двух субъектов. В сентябре запустят полноценное движение по четырем полосам с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час.