Фото: Автомобиль впечатал женщину в остановку после жесткого ДТП в Петербурге

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Алиса Маркова
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Пострадавшая была госпитализирована с места аварии в тяжелом состоянии.

Фото: Автомобиль впечатал женщину в остановку после жесткого ДТП в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Автомобиль впечатал женщину в остановку после жесткого ДТП, которое произошло в центре Петербурга. По данным 5-tv.ru, авария произошла на улице Салова, 29. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел на остановку.

На тротуаре в этот момент находилась женщина, которую зажало между машиной и металлическими конструкциями. На место ДТП оперативно приехали спасатели и медики, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Что стало причиной аварии, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль насмерть сбил двух детей на обочине дороги в Псковской области. С малышами по дороге в городе Великие Луки шла мать. После ДТП она была госпитализирована.

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