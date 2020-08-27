Понтовавшийся номерами водитель рассказал, почему оскорбил инспектора ДПС

Недавно в сети стал популярным видеоролик, на котором мужчина нецензурно оскорбляет сотрудника ДПС и кичится перед ним номерами своей дорогой иномарки. Инцидент произошел еще 7 августа в Сочи. Водитель проигнорировал требование полицейского остановиться, а когда тот настиг его, отказался показать документы и начал вести себя крайне вызывающе. При этом он даже пнул служебное авто.

По информации 5-tv.ru, водителем Mercedes оказался 48-летний местный житель Василий Андреев, который накопил 83 неоплаченных штрафа на сумму около 50 тысяч рублей. Мужчина был задержан правоохранителями.

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, правоохранительные органы решают вопрос о его привлечении к уголовной и административной ответственности. В частности, в отношении Андреева были собраны материалы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, «Оскорбление представителя власти», а также «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Все материалы были переданы в надзорные органы для принятия решения.

В свою очередь, сам нарушитель рассказал о мотивах своего поступка. Как он заявил 5-tv.ru, его агрессия по отношению к сотруднику ДПС возникла на почве ссоры с женой.

«Я поругался с женой, на стрессе, на эмоциях, видимо, что-то нарушил. Меня стал тормозить сотрудник ГАИ, я его не увидел. Потом за мной поехал экипаж ДПС. Я не сразу остановился, наверное. Они мне немного задели автомобиль. Поцарапали немного. Вот что произошло. У нас произошел небольшой конфликт словесный», — сообщил Андреев.

Мужчина заявил, что в полиции перед всем извинился, оплатил все штрафы и отбыл сутки ареста. На суде, по его словам, он еще раз извинился за свое поведение в присутствии сотрудника полиции.

Андреев также объяснил, почему так настойчиво призывал инспектора «рассмотреть» номера его иномарки.

«Потому что у меня они были помяты. Я думал, что что-то произошло в процессе движения. Они мне помяли бампер и номера», — сказал недовольный водитель, отметив, что ремонт ему никто не оплатил.

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