Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией

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Алина Потёмкина
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Белорусский лидер предложил всем жаждущим перемен «плясать» от Конституции.

Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, на каких условиях он готов вести диалог с оппозицией. Как пишет белорусское агентство «БелТА», глава государства пригласил за круглый стол представителей трудовых коллективов и студенчества. Также он предложил переписать вместе главный закон страны.

«Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И „плясать“ надо от Конституции», — заявил Лукашенко.

Позже он добавил к студентам и рабочим, с которыми готов вести переговоры, крестьянство и представителей иных профессий. 

«И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», — заявил Лукашенко.

Протесты идут в Белоруссии с 9 августа. В день выборов президента люди вышли на улицы на мирные демонстрации, чтобы выразить свое несогласие с итогами голосования. 

Ранее 5-tv.ru писал, как отозвался о ситуации в Белоруссии президент России Владимир Путин.

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