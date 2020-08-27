«Нелюбовь» Ксении Качалиной: Лучшие роли из 90-х бывшей жены Ефремова

Актриса Ксения Качалина некогда была невероятно популярной. За ее внимание бились известные артисты страны, а в 90-е годы звезда снималась сразу в нескольких проектах в год. О самых культовых кинолентах с участием бывшей супруги Михаила Ефремова, а также о том, куда привела ее слава, рассказывает 5-tv.ru.

«Нелюбовь»

Драма Валерия Рубинчика, вышедшая на экраны в 1991 году, стала кинодебютом Ксении Качалиной. Фильм, снятый в лучших традициях «депрессивного» кино того времени повествует о сложных взаимоотношениях юной девушки одновременно с двумя мужчинами — молодым студентом и пожилым знаменитым фотографом.

Кадр из фильма «Нелюбовь» 1991 г.

Первая сценарная работа Ренаты Литвиновой была высоко оценена кинокритиками, а молодая Качалина в 1992 году получила приз за лучшую женскую роль на российском кинофестивале «Кинотавр».

«Над темной водой»

Буквально через год после начала кинокарьеры выходит еще одна драма с участием юной звезды. В этом фильме режиссера Дмитрия Месхиева партнером актрисы по съемочной площадке стал Александр Абдулов. Сценаристом выступил Валерий Тодоровский. Кроме того, в кадре Качалина появилась вместе с Иваном Охлобыстиным, который на тот момент являлся ее гражданским мужем.

Кадр из фильма «Над темной водой» 1993 г.

В 1993 году за драму «Над темной водой» актриса получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии.

«Дикая любовь»

В 1993 году на постсоветские экраны вышла картина, которую многие критики единогласно считают лучшей в карьере актрисы.

Кадр из фильма «Дикая любовь» 1993 г.

История повествует о нелегком выборе юноши, который, собираясь пожениться на героине Качалиной, встречает американку, приехавшую учиться по обмену. В итоге парень начинает разрываться между настоящей любовью к соотечественнице и мечтами о лучшей жизни за границей. Фильм стал лидером проката в кинотеатрах Украины в 1994 году.

«Письма в прошлую жизнь»

Еще одна драма с участием актрисы вышла в 1994 году. Тогда Качалиной посчастливилось поработать с «секс-символом перестройки» Андреем Соколовым, который после выхода на советские экраны «Маленькой Веры» был на волне небывалой популярности. Фильм о том, как взрыв в метро позволил мужчине начать жить с «нуля», потому что все считают его погибшим, полюбился зрителю за лихой сюжет с элементами триллера.

Кадр из фильма «Письма в прошлую жизнь» 1993 г.

Несмотря на то, что актриса продолжала сниматься и в начале нулевых, былую популярность ей вернуть уже не удавалось. Качалина была замужем два раза. Ее вторым супругом стал Михаил Ефремов, с которым она познакомилась на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году она подарила ему дочь Анну Марию, однако спустя четыре года супружеской жизни звездный брак распался. Болезненный разрыв с заслуженным артистом РФ окончательно надломил Качалину и привлекательная брюнетка стала быстро терять красоту.

globallookpress.com

Вскоре актриса пристрастилась к спиртному, перестав следить за собой и домом. Сегодня 49-летняя женщина живет одна и практически не появляется на публике. Ее 19-летняя дочь Анна Мария считает свою мать наркозависимой и даже хотела оформить над ней опекунство, чтобы помочь в реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла премьера фильма с Михаилом Ефремовым.