По подозрению в нападении автобус под Харьковом задержаны 14 человек

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 36

По факту произошедшего полиция открыла дело по статье «Покушение на убийство»

Фото, видео: Социальные сети

По подозрению в нападении автобус под Харьковом, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь», задержаны 14 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, в результате расстрела транспортного средства два человека получили ранения и еще один — черепно-мозговую травму. По факту случившегося полиция открыла дело по статье «Покушение на убийство».

В свою очередь, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от главы МВД Украины Арсена Авакова квалифицировать уголовное дело по факту обстрела автобуса по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области Валерия Сокуренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил о задержании предполагаемых преступников.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
Модный гороскоп: Какой стиль подойдет вашему знаку зодиака?

Последние новости

22:57
«Достал этот бред!» — на Моргенштерна подали в суд за «длинный язык»
22:49
Освобожденных корреспондентов МИЦ «Известия» выдворят из Белоруссии
22:35
Корреспондентов МИЦ «Известия» освободили из РОВД в Минске
22:34
«Нелюбовь» Ксении Качалиной: Лучшие роли из 90-х бывшей жены Ефремова
22:21
По подозрению в нападении автобус под Харьковом задержаны 14 человек
22:19
Крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы в Беринговом море

Сейчас читают

Принца ждали? ТОП-3 знаков зодиака, представители которых — идеальные мужья
«Не хочу вас пугать»: олимпийская чемпионка Исинбаева попала в больницу
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок