По подозрению в нападении автобус под Харьковом задержаны 14 человек
По факту произошедшего полиция открыла дело по статье «Покушение на убийство»
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Фото, видео: Социальные сети
По подозрению в нападении автобус под Харьковом, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь», задержаны 14 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, в результате расстрела транспортного средства два человека получили ранения и еще один — черепно-мозговую травму. По факту случившегося полиция открыла дело по статье «Покушение на убийство».
В свою очередь, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от главы МВД Украины Арсена Авакова квалифицировать уголовное дело по факту обстрела автобуса по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области Валерия Сокуренко.
Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил о задержании предполагаемых преступников.
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