По подозрению в нападении автобус под Харьковом задержаны 14 человек

По подозрению в нападении автобус под Харьковом, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь», задержаны 14 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, в результате расстрела транспортного средства два человека получили ранения и еще один — черепно-мозговую травму. По факту случившегося полиция открыла дело по статье «Покушение на убийство».

В свою очередь, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от главы МВД Украины Арсена Авакова квалифицировать уголовное дело по факту обстрела автобуса по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области Валерия Сокуренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил о задержании предполагаемых преступников.