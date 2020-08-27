Задержанных в Белоруссии представителей СМИ заставляли удалять материалы

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 21

Журналист издания Deutsche Welle рассказал о действиях правоохранителей.

Фото, видео: REUTERS /VASILY FEDOSENKO, 5-tv.ru

Журналист издания Deutsche Welle Павел Буковский, который оказался среди задержанных представителей СМИ на акции протеста в Минске 27 августа, рассказал о действиях правоохранителей. По его словам, они заставляли удалять отснятые материалы и грозили административной ответственностью корреспондентам.

«Моя коллега Александра Богуславская находится здесь, в РУВД. Ее задержали, как и других коллег на акции на Площади Свободы. <…> Перспективы такие же, как у остальных журналистов: они либо добьются стирания файлов из телефонов, как рассказываю другие коллеги, либо угрожают административными делами», — сообщил сотрудник Deutsche Welle.

На акции протеста в Минске сегодня также были задержаны российские корреспонденты МИЦ «Известия». Сотрудников РЕН ТВ — корреспондента Руслана Смыкова, оператора Альфреда Оя, а также журналиста газеты «Известия» Эльнара Байназарова посадили в автозак без объяснения причин. Сейчас их отпустили. Они находятся в РОВД «Октябрьское» и ожидают выдворения из страны.

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Задержанных в Белоруссии представителей СМИ заставляли удалять материалы

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