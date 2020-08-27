Российские дипломаты решают вопрос с задержанием журналистов в Минске

Российские дипломаты намерены до конца дня решить вопрос, касающийся задержания российских журналистов на акции протеста в Минске. Днем 27 августа сотрудников РЕН ТВ — корреспондента Руслана Смыкова, оператора Альфреда Оя, а также журналиста газеты «Известия» Эльнара Байназарова посадили в автозак без объяснения причин. Сейчас корреспондентов МИЦ «Известия» отпустили. Утром 28 августа их должны выдворить из страны.

Как сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. дипломатическое представительство РФ находится в плотном контакте с сотрудниками МВД республики по ситуации с задержанием представителей российских СМИ.

«Убежден в том, что мы снимем этот вопрос с повестки дня. Все, что можно будет сделать, сделано будет», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанных в Белоруссии представителей СМИ заставляли удалять материалы.