Видео: Иномарка «впечаталась» в авто в Петербурге. Пять человек пострадали
В Невском районе Северной столице произошло лобовое столкновение Mazda6 и Peugeot 308.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: vk.com/spb_today
Жуткое ДТП произошло в Невском районе Петербурга сегодня ночью. Возле дома № 70 на Октябрьской набережной столкнулись две люксовые иномарки: Mazda6 и Peugeot 308. По предварительным данным, в автомобиле Mazda находились две женщины, в Peugeot — женщина, мужчина и восьмилетний ребенок.
Как стало известно 5-tv.ru, в результате лобового столкновения машин все пятеро пострадали. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru писал, что на 456 километре трассы М-9 «Балтия» в Псковской области сегодня вечером произошло смертельное ДТП.
Читайте также
94%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?