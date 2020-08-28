Видео: Иномарка «впечаталась» в авто в Петербурге. Пять человек пострадали

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Карина Бернтгольц
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В Невском районе Северной столице произошло лобовое столкновение Mazda6 и Peugeot 308.

Фото, видео: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП произошло в Невском районе Петербурга сегодня ночью. Возле дома № 70 на Октябрьской набережной столкнулись две люксовые иномарки: Mazda6 и Peugeot 308. По предварительным данным, в автомобиле Mazda находились две женщины, в Peugeot — женщина, мужчина и восьмилетний ребенок.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате лобового столкновения машин все пятеро пострадали. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

vk.com/spb_today

Ранее 5-tv.ru писал, что на 456 километре трассы М-9 «Балтия» в Псковской области сегодня вечером произошло смертельное ДТП.

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