Видео: Иномарка «впечаталась» в авто в Петербурге. Пять человек пострадали

Жуткое ДТП произошло в Невском районе Петербурга сегодня ночью. Возле дома № 70 на Октябрьской набережной столкнулись две люксовые иномарки: Mazda6 и Peugeot 308. По предварительным данным, в автомобиле Mazda находились две женщины, в Peugeot — женщина, мужчина и восьмилетний ребенок.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате лобового столкновения машин все пятеро пострадали. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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Ранее 5-tv.ru писал, что на 456 километре трассы М-9 «Балтия» в Псковской области сегодня вечером произошло смертельное ДТП.