«Все детство прожила в испуге»: Утяшева рассказала о насилии в семье

Известная спортсменка Ляйсан Утяшева выросла в эмоционально-тяжелых условиях. Бизнес отца прогорел, и тот начал пить. Об этих непростых временах двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике рассказала в эфире YouTube-шоу «Света Вокруг Света».

«Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась», — заявила Утяшева.

По ее словам, отец был чудесным, любящим человеком, пока работал простым учителем. Но позже он решил открыть собственный бизнес, и начались проблемы. Напряжение отец будущей гимнастки снимал спиртным и незаметно превратился в настоящего тирана.

«Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый — и опять начнется», — поделилась спортсменка.

В десять лет Утяшева предложила маме вместе убежать от отца, но та отказалась, потому что в те времена косо смотрели на матерей-одиночек, да и мужа своего она искренне любила.

Ненависти к папе у гимнастки не возникало, поскольку мама всегда его защищала. Но смотреть на ежевечерние побои бесконечно она не могла.

«Я подняла руку на собственного отца, защищая маму — это перебор», — призналась Утяшева.

Через некоторое время мать будущей спортсменки все же рассталась с мужем и занялась воспитанием дочери. Отцовскую роль в тот момент в каком-то смысле взяла на себя тренер Утяшевой — Ирина Винер. Она подбадривала будущую чемпионку, как должен был бы делать ее папа.

О прошлом Ляйсан Утяшева вспоминает редко, но, возможно, именно оно закалило ее и привело к успехам.

Личная жизнь известной гимнастки сложилась удачно. Вот уже более семи лет она живет в счастливом браке с шоуменом Павлом Волей. За время совместной жизни у них родились двое детей: сын Роберт и дочка София.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Утяшева поделилась диетой, которую соблюдала этим летом.