Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 33

Авария произошла в районе населенного пункта Сибирцево.

Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Фото: www.globallookpress.com

Двое взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Приморском крае. В Черниговском микрорайоне неподалеку от населенного пункта «Сибирцево» столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате происшествия три человека, в том числе ребенок, погибли. Еще трое получили травмы.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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