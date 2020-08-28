Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Двое взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Приморском крае. В Черниговском микрорайоне неподалеку от населенного пункта «Сибирцево» столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате происшествия три человека, в том числе ребенок, погибли. Еще трое получили травмы.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.