Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Авария произошла в районе населенного пункта Сибирцево.
Фото: www.globallookpress.com
Двое взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Приморском крае. В Черниговском микрорайоне неподалеку от населенного пункта «Сибирцево» столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате происшествия три человека, в том числе ребенок, погибли. Еще трое получили травмы.
На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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