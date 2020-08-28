Ветеран спецназа на коляске совершил недельный велопробег из Петербурга в Псков

Велопробег на пределе человеческих возможностей стартовал из Петербурга. Бывший майор спецназа — в чеченской войне получил серьезное ранение и остался прикованным к инвалидной коляске.

Но жизнь на этом не остановилась — он уже покорил Эльбрус, а теперь крутит педали велосипеда — руками. Свой марафон герой Чеченской войны посвятил павшим в годы Великой Отечественной солдатам.

По дорогам Победы от Петербурга до Пскова проехал почти полтысячи километров. О мирном подвиге героя — Алиса Паршакова.

Николай вручную задает темп гонке под звуки ACDC. Песня о воскрешении. На задних колесах его веломобиля — птица возрождения Феникс. Кажется — бывший майор спецназа бросил вызов человеческим возможностям.

Возможность ходить кавалер ордена Мужества потерял в 24 года в Чечне. Его отряд повлиял на исход войны, освободив село Комсомольское от банды Руслана Гелаева. В этой перестрелке погиб лучший друг Николая. Снайперская пуля поразила позвоночник, когда он вернулся за телом товарища.

«Ноги как студень стали, как холодец и сразу не чувствовал. Пулю назвал — философская мясорубка, которая людей заставляет убирать ненужную шелуху. Здесь как раз проверка идет, что такое вера, что такое любовь и что такое мудрость, как в канате, есть тоненькие нити», — говорит кавалер Ордена Мужества Николай Евтух.

После ранения жизнь не остановилась. Николай женился. Покорил Эльбрус. Сегодня он работает в академии Следственного комитета. Друзья его именуют «Добряком». У них в команде так принято. Еще есть «Прапор», «Фин» и «Коршун». Все в прошлом спецназовцы, разведчики и десантники, которые решили за три дня проехать дорогой Победы. От Петербурга до Пскова. Отдавая должное памяти погибших солдатов.

«Это наши зеркала совести, чтобы мы смогли смотреть на мир с открытыми глазами и находить мужество. Тяжело всегда будет, но вопрос следующий — как ты будешь преодолевать? Вверх идти всегда сложнее, чем вниз», — считает Евтух.

На передышку — всего десять минут. Потом снова в путь. Напряжение сумасшедшее. Это словно целый час без перерыва отжиматься или поднимать 15 килограммовую гантелю. Но ведь настоящая сила не в мускулах. И она заставляет двигаться вперед, даже когда тело сопротивляется.