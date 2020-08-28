Стали известны причины появления российской подлодки у берегов Аляски

Российская подводная лодка всплыла накануне у берегов Аляски. В беседе с РИА Новостями источник в Тихоокеанском флоте объяснил причины, по которым судно поднялось на поверхность.

По словам собеседника агентства, рядом с США был замечен атомный подводный крейсер «Омск», который сейчас участвует в учениях. Никакой нештатной ситуации на борту судна нет.

Также и Пентагон по факту случившегося сообщал, что не получал от экипажа «Омска» никаких запросов о помощи.

Российское судно задействовано в учениях «Океанский щит 2020», в которых также участвует ракетный крейсер «Варяг». Об этом в четверг сообщили представители Тихоокеанского флота. Проходят они в Беринговом море, судна уже провели ракетную стрельбу по морской цели. По данным объективного контроля, обе выпущенные ракеты успешно поразили цели на дистанциях более 450 и320 километров соответственно.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с учений «Океанский щит 2020».