Стали известны причины появления российской подлодки у берегов Аляски
Субмарина была замечена рано утром 28 августа.
Фото: Alex omen / wikipedia.org
Российская подводная лодка всплыла накануне у берегов Аляски. В беседе с РИА Новостями источник в Тихоокеанском флоте объяснил причины, по которым судно поднялось на поверхность.
По словам собеседника агентства, рядом с США был замечен атомный подводный крейсер «Омск», который сейчас участвует в учениях. Никакой нештатной ситуации на борту судна нет.
Также и Пентагон по факту случившегося сообщал, что не получал от экипажа «Омска» никаких запросов о помощи.
Российское судно задействовано в учениях «Океанский щит 2020», в которых также участвует ракетный крейсер «Варяг». Об этом в четверг сообщили представители Тихоокеанского флота. Проходят они в Беринговом море, судна уже провели ракетную стрельбу по морской цели. По данным объективного контроля, обе выпущенные ракеты успешно поразили цели на дистанциях более 450 и320 километров соответственно.
Ранее 5-tv.ru показывал видео с учений «Океанский щит 2020».
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