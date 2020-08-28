Дайверы обнаружили торговое судно ХIХ вера в реке в Новгородской области

Уникальная находка в Новгородской области. На дне реки Мста дайверы обнаружили потерпевшее крушение судно. А на его борту частично сохранившийся груз. Пока известно, что это торговая барка XIX века.

Наш корреспондент Анна Калачева вместе с исследователями совершила погружение и рассмотрела судно.

Водолазы исследуют редкую находку — торговое судно XIX века. Оно едва видно под толстым слоем ила. То, что осталось от барки, дайверы едва не приняли за строительный мусор. Судно все-таки деревянное и за полтора столетия сильно разрушилось.

«Примерно вот так выглядела барка: нос 36 метров в длину. Элемент держащий борт вертикальная часть. Это вот фрагмент, по которому можно было бы определить возраст древесины».

На таких судах в Петербург возили самые разные грузы: от продуктов до строительных материалов. Вот и на этой барке дайверы нашли фрагменты бочек с белой гашеной известью. Ее добывали недалеко от места крушения.

«А это образцы извести для анализа. Анализ сравним с нашими печами».

Практически все каменные дома Северной столицы возводили, применяя гашеную известь из Боровичей. А доставляли ее по древнему торговому пути — реке Мсте. И даже когда появились суда на паровой тяге, местные жители продолжали работать по-старинке — на гребных барках. Река мелководная и не широкая. Судно нашли на глубине всего три метра.

Как говорят местные, еще лет 30 назад остов барки торчал из воды его было видно даже с берега. Сейчас же все самое интересное на глубине.

Во время погружения дайверы стараются плыть осторожно: на дне толстый слой ила, в который барка с каждым годом погружается все глубже.

Может и меньше — сомневаются поисковики. Такие барки по Мсте ходили до 1937-го года. И пока даже неизвестно ни название, ни кому она принадлежала. Все это будут выяснять, изучая уже поднятые артефакты: бочки с известью и остатки конструкций судна. Их уже передали в местный музей.