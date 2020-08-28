Премьер-министр Японии Абэ сообщил о намерении уйти в отставку
Официально о решении будет объявлено 28 августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © POOL
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается уйти в отставку. О своем намерении он рассказал руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 28 августа проинформировало агентство Kyodo. Официально о решении будет объявлено 28 августа на пресс-конференции.
Отмечается, что покинуть пост главы правительства Синдзо Абэ собирается из-за состояния здоровья. До момента, когда будет выбран преемник, политик будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра.
Синдзо Абэ — председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Главой правительства страны он является с 2012 года, сейчас идет его второй срок на посту. В первый раз был премьер-министром Страны восходящего солнца с 2006 по 2007 год.
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