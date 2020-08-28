Актриса Ольга Спиркина разводится с племянником Михалкова
Супруги обменялись объяснительными публикациями в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @mityakonchalovsky, @olga__spirkina
Актриса и журналистка Ольга Спиркина разводится со своим мужем журналистом Дмитрием Кончаловским. Неприятную новость он рассказал своим подписчикам в Instagram.
По словам Дмитрия, не он выступил инициатором расставания, а скорее наоборот — всеми силами пытался сохранить союз.
«Ну, что, друзья… мне очень тяжело… но я не могу больше прятать этот факт в рукаве — мы разводимся… видит Бог — я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз… но Оля не пожелала. Жаль…» — написал Кончаловский.
Поклонники журналиста высказали разочарование по поводу развода и попытались поддержать мужчину, отметив, что жизнь все же продолжается, несмотря на неудачи.
Однако Спиркина настроена совсем не сентиментально. Она опубликовала пост, в котором, вероятнее всего, называет своего почти бывшего мужа «неудачником».
«Жить с неудачником — смогли бы?
Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит ЖЕНЩИНА.
А мне интересно: это что же — если мужчина НЕ успешен, снова виновата женщина?» – спрашивает у поклонников журналистка.
После этих вопросов Спиркина рассуждает о видах таких мужчин, а в конце записи заявляет, что терпеть такое поведение без любви — бессмысленно, ведь люди не меняются.
Никто из пока еще супругов публикации друг друга не прокомментировал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Никиты Михалкова Артем во второй раз стал отцом.
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