Глава Роспотребнадзора: 80% жертв коронавируса в России — пожилые люди

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Алина Потёмкина
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Анна Попова отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется даже при отсутствии симптомов болезни.

Глава Роспотребнадзора: 80% жертв коронавируса в России — пожилые люди

Фото: www.globallookpress.com © photo2000

Большая часть умерших в России от коронавируса — люди старшей возрастной группы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Совете ректоров.

По ее словам, эта возрастная группа составила 80% от всех случаев COVID-19 с летальным исходом.

«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — сказала Попова.

Также она добавила, что на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в стране абсолютно управляема. Иммунитет к инфекции, по ее словам, формируется даже у тех, что не имеет симптомов заболевания.

В России за период пандемии было выявлено 980 405 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 914 привели к смерти пациента. Выздоровело на сегодняшний день 798 466 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого и когда начнут прививать от коронавируса.

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