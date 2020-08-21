Вакцина от COVID-19: кого и когда начнут прививать от коронавируса
Разработчики вакцины рассказали о сроке действия препарата от коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / ©; 5-tv.ru
Клинические испытания вакцины против коронавируса начнутся в России уже на следующей неделе. В них примут участие 40 тысяч человек. Об этом заявили в центре имени Гамалеи. Параллельно начнется и вакцинация групп риска, в частности, медиков. Разработчики рассказали и о сроке действия препарата.
«У нас есть все основания говорить о том, что вакцина будет защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию», — рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
По словам ученых, противопоказаний для вакцинации от коронавируса уже переболевших нет. Как практически нет и побочных эффектов. Сейчас вакцину от COVID-19 производят на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от COVID-19.
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