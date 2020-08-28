Шесть человек стали жертвами мощного урагана в США
Разгул стихии привел к утечке хлора на одном из химических заводов, а также оставил без света сотни тысяч жителей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © NASA Earth, 5-tv.ru
Шесть человек, в том числе ребенок, стали жертвами мощного урагана Лаура, который обрушился на побережье американского штата Луизиана.
Все погибшие были задавлены поваленными деревьями. Об этом сообщают местные власти. Экстренные службы, тем временем, устраняют последствия удара стихии. Скорость ветра достигала 240 километров в час.
Одно из самых опасных последствий - пожар на химическом заводе. В результате ЧП произошла утечка хлора - в эти минуты все еще пытаются ее локализовать. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и двери и выключить кондиционеры, чтобы избежать отравления.
Серьезный урон Лаура нанесла электросети штата. Без света остались больше 300 тысяч человек. Сейчас сила урагана снизилась, синоптики теперь говорят о тропическом шторме. Но он все еще опасен и движется в Арканзас. Там власти уже готовятся к удару стихии.
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