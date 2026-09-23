От них зависит будущее улыбки ребенка: что будет, если не лечить молочные зубы

Зачем лечить молочные зубы, если они все равно выпадут? Это один из самых популярных вопросов детскому стоматологу. За ним кроется как желание сэкономить семейный бюджет, так и попытка избавить ребенка от болезненных процедур. К сожалению, этот подход наносит еще больший урон как здоровью, так и кошельку.

Почему нужно обязательно лечить молочные зубы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-стоматолог Ирода Кулдашева.

Функции молочных зубов

Что будет, если не лечить молочные зубы? Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

С шести-восьми месяцев после рождения у младенца начинают прорезываться первые молочные зубки. До возраста девяти-одиннадцати лет, когда их полностью сменяют «взрослые» зубы, они выполняют четыре важные функции.

Жевательная. Измельченная пища нужна для правильной работы желудка и хорошего усвоения питательных веществ.

Фонетическая. Зубы помогают выработать четкое произношение букв и слов.

Развивающая. Жевательная нагрузка стимулирует рост костной ткани челюсти, что ведет к правильному формированию костей лица и черепа в целом.

Резервная. Молочные зубы подготавливают место для более крупных постоянных зубов.

Что будет, если не лечить молочные зубы

Что будет, если не лечить молочные зубы? Фото: www.globalloopkress.com/Julian Stratenschulte

Если родитель из жалости к испуганному малышу или в силу собственной занятости не водит его регулярно к стоматологу, каждая из вышеперечисленных функций начинает страдать и приводит к довольно серьезным проблемам со здоровьем.

Например, неэффективное пережевывание становится причиной мальабсорбции, когда организм не может правильно расщеплять, всасывать или транспортировать питательные вещества из желудка и кишечника в кровь.

Постепенно у ребенка развивается авитаминоз, дефицит белков и других полезных веществ, а в дальнейшем и сбои в работе всех органов. И едва ли педиатр догадается, что плохое самочувствие или анализы связаны с зубами. Скорее всего, он выпишет недешевые лекарства, биодобавки, и проблема растянется на годы.

Неспособность фонетически правильно произносить слова обрекает ребенка на многочисленные насмешки со стороны сверстников, а родителей — на финансовые траты на логопеда. Если же дефекты речи вовремя не исправить, в будущем это может наложить крест на ряде профессий.

«Если зубки выпадают раньше времени, например, вы не лечили кариес, а потом пришли и удалили парочку, соседние зубы сдвигаются, что приводит к искривлению. Постоянный зуб, который должен прорезаться в определенном месте, уже не может вылезти из-за сдвига „соседей“ и режется небно, либо щечно», — объяснила Ирода Кулдашева.

Значит, в будущем подростку придется длительно носить ортодонтические системы, например, брекеты, чтобы исправить положение зубов, или же всю жизнь стесняться своих кривых зубов.

Кроме того, это не единственная эстетическая проблема. Нехватка молочных зубов в детстве приводит к неправильным пропорциям лица в молодости.

«При жевании зубы оказывают давление на кости лица, что помогает их правильному росту. Если знаете, сейчас очень популярно говорить про пропорции — скулы, нижняя челюсть, угол нижней челюсти», — перечислила врач.

За это упущение родителей придется расплачиваться уже во взрослом возрасте в кабинетах косметолога или врачей.

Дорогие последствия упущенного в детстве здоровья

Что будет, если не лечить молочные зубы? Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE

Помимо вышеперечисленных последствий, стоматолог Кулдашева также обращает внимание на важный момент. Криво выросшие постоянные зубы затрудняют процесс чистки ротовой полости.

В сложнодоступных местах быстрее развивается кариес, что спустя годы сокращает «время жизни» зубов и вынуждает их обладателя чаще посещать врача и тратиться на дорогостоящие пломбы, а затем и на протезирование.

Причем, если не лечить у ребенка кариес и другие инфекционные заболевания, например, развившиеся как осложнения пульпит или периодонтит, то выросший постоянный зуб на месте удаленного молочного в 60-70% случаев в ближайшие два года будет тоже поражен кариесом.

«Это, я считаю, большой риск. Также инфекция может распространяться по организму и вызывать воспалительные процессы или же снижение иммунитета. Так, дети со здоровой полостью рта гораздо меньше болеют насморком, ангиной, отитом и кишечными заболеваниями», — добавила врач.

Кроме того, если ребенок познакомился со стоматологом в ситуации, когда уже настала время сверлить или удалять зуб, у него на всю жизнь закрепится дентофобия (страх стоматологического лечения — Прим. ред.). Тем самым с детства запустится круг запущенных заболеваний и ухудшения состояния полости рта из-за несвоевременного лечения.

«Многие родители думают, что не лечить молочные зубы — это экономно. Это вообще не экономно. Это влечет гораздо больше осложнений и трат. С учетом всех осложнений лечить зубы гораздо выгоднее», — подытожила специалист.

По мнению Ироды Кулдашевой, нужно наоборот водить ребенка к стоматологу, когда у него ничего не болит. Во-первых, он не будет бояться врачей, если на приеме ему просто осмотрят рот и отпустят домой без негативного опыта. Во-вторых, это позволит предотвратить болезненное лечение и на ранней стадии спасти зуб.

«Зуб не болит и здоровый зуб — это разные вещи. Кариес на первой, второй и третьей стадии не болит. Лишь на четвертой, когда он совсем уже близко к нерву, появляется боль», — объяснила она.

Поэтому рекомендуется водить ребенка на профилактические осмотры. Если нигде нет кариеса, нужно делать профессиональную чистку зубов раз в полгода.