Шойгу предложил испытать «Тигра» и «Стрелу» на учениях «Кавказ-2020»
Министр обороны РФ осмотрел образцы современной военной и спасательной техники на площадке форума «Армия 2020».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © State Duma Russia, 5-tv.ru
Современные образцы военной и спасательной техники осмотрел Сергей Шойгу. Министр обороны сегодня — на площадке форума «Армия 2020» в Подмосковье.
Главе ведомства показали новейшие бронированные машины. Это хорошо известный «Тигр» в модификации «багги» — легкий и высокопроходимый, с открытым кузовом и возможностью установки нескольких пулеметов. А также автомобиль-амфибия «Стрела».
Министр предложил испытать их в условиях, максимально приближенных к боевым — на стратегических учениях «Кавказ-2020». А некоторые разработки могут отправиться в Сирию, в частности — мобильный комплекс противодействия беспилотникам.
На форуме Сергей Шойгу также ознакомился с новейшими научными разработками, которые могут быть использованы для развития вооружений нашей страны.
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