Шойгу предложил испытать «Тигра» и «Стрелу» на учениях «Кавказ-2020»

Современные образцы военной и спасательной техники осмотрел Сергей Шойгу. Министр обороны сегодня — на площадке форума «Армия 2020» в Подмосковье.

Главе ведомства показали новейшие бронированные машины. Это хорошо известный «Тигр» в модификации «багги» — легкий и высокопроходимый, с открытым кузовом и возможностью установки нескольких пулеметов. А также автомобиль-амфибия «Стрела».

Министр предложил испытать их в условиях, максимально приближенных к боевым — на стратегических учениях «Кавказ-2020». А некоторые разработки могут отправиться в Сирию, в частности — мобильный комплекс противодействия беспилотникам.

На форуме Сергей Шойгу также ознакомился с новейшими научными разработками, которые могут быть использованы для развития вооружений нашей страны.