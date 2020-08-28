Шойгу предложил испытать «Тигра» и «Стрелу» на учениях «Кавказ-2020»

Эфирная новость 30

Министр обороны РФ осмотрел образцы современной военной и спасательной техники на площадке форума «Армия 2020».

Фото, видео: www.globallookpress.com © State Duma Russia, 5-tv.ru

Современные образцы военной и спасательной техники осмотрел Сергей Шойгу. Министр обороны сегодня — на площадке форума «Армия 2020» в Подмосковье.

Главе ведомства показали новейшие бронированные машины. Это хорошо известный «Тигр» в модификации «багги» — легкий и высокопроходимый, с открытым кузовом и возможностью установки нескольких пулеметов. А также автомобиль-амфибия «Стрела».

Министр предложил испытать их в условиях, максимально приближенных к боевым — на стратегических учениях «Кавказ-2020». А некоторые разработки могут отправиться в Сирию, в частности — мобильный комплекс противодействия беспилотникам.

На форуме Сергей Шойгу также ознакомился с новейшими научными разработками, которые могут быть использованы для развития вооружений нашей страны.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Устроилась аниматором»: Борисова подколола Волочкову в суде и отказалась от мирового соглашения
18:28
Задержанные в Минске российские журналисты вернулись на родину
18:19
Меркель попросила не связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»
18:10
СК начал проверку после столкновения двух автобусов в Якутии
17:55
Минобороны показало учения «Океанский щит», снятые с борта всплывшей у Аляски подлодки
17:54
Остались сутки: в России завершается программа «туристического кешбэка»

Сейчас читают

Видео: «Исчезнувшая» певица Максим нашлась в Турции на гидроцикле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Сын вдовца Легкоступой открыл тайну «исчезновения» отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок