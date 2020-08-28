Задержанные в Минске российские журналисты вернулись на родину

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Накануне в столице Белоруссии были доставлены в районные РУВД около 50 представителей СМИ из разных стран.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Российских журналистов, задержанных накануне в Минске, освободили из РУВД. Те, у кого не оказалось аккредитации белорусского МИДа, вынуждены покинуть страну.

Сред них — наши коллеги, корреспонденты «Известий» Руслан Смыков и Эльнар Байназаров, а также оператор Альфред Оя. Они подавали официальные заявки на аккредитацию, но дипведомство Белоруссии оставило их без ответа. Все трое — уже вернулись на родину.

Накануне в центре Минска белорусская милиция задержала около пятидесяти российских и иностранных журналистов, которые собирались освещать акцию протеста на площади Свободы. Правоохранители заявили, что это необходимо для проверки документов.

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