СК начал проверку после столкновения двух автобусов в Якутии

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По последним данным, пострадали 16 человек. Одна женщина погибла.

Фото, видео: ГИБДД Якутии, 5-tv.ru

Следственный комитет в Якутии начал проверку по факту ДТП с двумя микроавтобусами. На месте погибла женщина, еще 16 пассажиров, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести. Все – госпитализированы.

Столкновение произошло утром на федеральной трассе Колыма. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку. Причины аварии пока не ясны.

По данным 5-tv.ru, ДТП произошло в Таттинском районе в селе Ытык Кюель. Как рассказали в МЧС, на место направлен вертолет Ми-8 Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками.

По информации ГИБДД на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

 

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