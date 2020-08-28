СК начал проверку после столкновения двух автобусов в Якутии

Следственный комитет в Якутии начал проверку по факту ДТП с двумя микроавтобусами. На месте погибла женщина, еще 16 пассажиров, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести. Все – госпитализированы.

Столкновение произошло утром на федеральной трассе Колыма. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку. Причины аварии пока не ясны.

По данным 5-tv.ru, ДТП произошло в Таттинском районе в селе Ытык Кюель. Как рассказали в МЧС, на место направлен вертолет Ми-8 Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками.

По информации ГИБДД на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.