«Зажрались»: Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше

|
Алина Потёмкина
36

Президент республики заверил, что его страна переживет ограничения, зато литовцам придется туго без торговых потоков из Минска.

«Зажрались»: Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Жестко ответить на введенные против Белоруссии санкции пообещал президент республики Александр Лукашенко. Он пригрозил Литве и Польше ввести продуктовое эмбарго и закрыть небо для транзита над территорией его страны, передает агентство «БелТА».

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что уже дал поручение правительству насчет переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. По его словам, Вильнюсу придется несладко без белорусских поставок, которые формируют 30% бюджета прибалтийского государства. Что касается введенных против Белоруссии санкций, он отметил, что республике уже приходилось переживать подобный период, так что она справится.

Ранее Литва внесла президента Белоруссии и еще сотню человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс планирует ввести санкции. Кроме того, власти Польши и Литвы предлагали Минску стать посредниками в урегулировании конфликта внутри республики. Для этого они выдвигали Лукашенко ряд условий, пригрозив в противном случае применить ограничительные меры. Ранее 5-tv.ru писал, что санкции против тех, кто применял насилие во время митингов в Белоруссии, согласовал Евросоюз.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицах собираются граждане, не согласные с итогами президентских выборов. В первые дни к ним применялась сила, митинги жестко разгонялись с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. Позже милиция перестала жестко задерживать протестующих, но люди по-прежнему ежедневно собираются на улицах.

Ранее 5-tv.ru писал, как высказался о событиях в Белоруссии Владимир Путин.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:46
Видео: «Исчезнувшая» певица Максим нашлась в Турции на гидроцикле
15:30
Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют ускоренно
15:28
«Зажрались»: Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше
15:24
«Иск носил эмоциональный характер» — адвокат Жорин о победе Азизы в суде над вдовой Талькова
15:21
Под гимн операции «Буря в пустыне»: Трамп стал официальным кандидатом в президенты
15:12
От первого лица: корреспонденты МИЦ «Известия» рассказали о задержании в Минске

Сейчас читают

«Судья не рассматривал наши аргументы!» — представитель вдовы Талькова разрыдалась после проигранного суда с Азизой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Боится потерять и «метит территорию»: Арзамасова впервые показала видео с Авербухом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок