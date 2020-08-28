«Зажрались»: Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше

Жестко ответить на введенные против Белоруссии санкции пообещал президент республики Александр Лукашенко. Он пригрозил Литве и Польше ввести продуктовое эмбарго и закрыть небо для транзита над территорией его страны, передает агентство «БелТА».

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что уже дал поручение правительству насчет переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. По его словам, Вильнюсу придется несладко без белорусских поставок, которые формируют 30% бюджета прибалтийского государства. Что касается введенных против Белоруссии санкций, он отметил, что республике уже приходилось переживать подобный период, так что она справится.

Ранее Литва внесла президента Белоруссии и еще сотню человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс планирует ввести санкции. Кроме того, власти Польши и Литвы предлагали Минску стать посредниками в урегулировании конфликта внутри республики. Для этого они выдвигали Лукашенко ряд условий, пригрозив в противном случае применить ограничительные меры. Ранее 5-tv.ru писал, что санкции против тех, кто применял насилие во время митингов в Белоруссии, согласовал Евросоюз.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицах собираются граждане, не согласные с итогами президентских выборов. В первые дни к ним применялась сила, митинги жестко разгонялись с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. Позже милиция перестала жестко задерживать протестующих, но люди по-прежнему ежедневно собираются на улицах.

Ранее 5-tv.ru писал, как высказался о событиях в Белоруссии Владимир Путин.