«Хотят влиять на эти процессы»: Путин прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Президент РФ дал развернутое интервью тележурналисту Сергею Брилеву.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /President of Russia, 5-tv.ru
В сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса. Ее разработкой сейчас занимается новосибирский институт «Вектор». Об этом Владимир Путин рассказал в интервью тележурналисту Сергею Брилеву. Президент сообщил, что уже существующий препарат — «Спутник-Ви» — совершенно безопасен. Он напомнил — такую прививку успешно сделала его дочь.
«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава Богу. И дочка моя чувствует себя хорошо. Я вот с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава Богу, все нормально. Повторю еще раз, исследования будет продолжаться, но у нас все происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам», — рассказал Путин.
Путин уверен, что Россия показала высокую готовность к пандемии. У нас один из самых низких показателей смертности. И сегодня на фоне слухов о второй воне в стране есть задел мест в больницах и необходимых лекарств.
«Еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и других народов — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз. Но надо отдать должное и органам власти и на федеральном уровне, и на региональном, достаточно быстро удалось мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на решении основных задач. И потом — во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье людей. И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы», — подчеркнул Путин.
С кризисом экономики после пандемии столкнулись во всем мире, отметил президент. Но, по словам Путина, России удалось максимально сократить потери. Падение ВВП в нашей стране будет не таким значительным, как на Западе.
«Скажем, в Штатах — это 9, у нас прогнозируется — 8,5, но наши специалисты считают, что будет меньше. В районе 5–6%. В Соединенных Штатах в первом полугодии — 9,5, в еврозоне — минус 15%. Некоторые эксперты, мы это прекрасно знаем, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик. Да, отчасти это, видимо, так, но в большей части все-таки это результат принимаемых правительством решений, причем точечных и, что очень важно, на мой взгляд, своевременных. И поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей (сельское хозяйство, автопром, строительство и так далее, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки) — все-таки все это было сделано и сделано своевременно, и имело свою отдачу», — высказался глава государства.
Владимира Путина попросили также прокомментировать ситуацию в Белоруссии. Президент рассчитывает, что всем участникам этих событий хватит здравого смысла решить вопросы без крайности и в рамках закона. Путин отметил, что во многих странах предъявляющих претензии белорусским силовикам, митинги разгоняли гораздо жестче.
«Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит. Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии и белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — отметил российский лидер.
Рассказал президент и о задержании в Минске 33 россиян, которых накануне выборов обвинили в организации массовых беспорядков. Сейчас достоверно известно — это была совместная операция украинских и американских спецслужб.
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