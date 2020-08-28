Битва за урожай: пожилые японки дали отпор обезьянам, ворующим овощи с грядок

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Алиса Маркова
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Терпению трех жительниц города Фукуи пришел конец.

Битва за урожай: пожилые японки дали отпор обезьянам, ворующим овощи с грядок

Фото: Global Look Press / Alfred Schauhuber

Японские старушки решили дать бой обезьянам, разоряющим огороды. На страже порядка — отряд самообороны из трех жительниц города Фукуи: 67-летней Миюки Ии, 68-летней Тацуко Киноситы и 74-летней Масако Исимуры.

Бдительные женщины, вооруженные пневматическим оружием и садовыми инструментами, патрулируют огороды, вычисляя расхитителей урожая. Заметив макак, старушки берут их в кольцо и бросают петарды, обращая противника в бегство.

Бесчинства приматов в Фукуи имеют долгую историю: впервые это стало проблемой в 2015 году, когда местная популяция обезьян была еще сравнительно малочисленной.

Долгое время борьба с вредителями была тщетной — сетки и пугала не могли сдержать натиск макак. Устав от постоянных набегов, пожилые японки взяли защиту урожая в свои руки. История этой самоотверженной борьбы попала в заголовки множества местных СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются сотрудники Лондонского зоопарка во время процедуры взвешивания животных.

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