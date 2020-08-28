ВКонтакте опубликовала статистику блокировок по языку вражды

На прошлой неделе ВКонтакте объявила войну хейтерам и враждебным высказываниям. К настоящему моменту заблокировано 142 сообщества с оскорбительным и разжигающим ненависть контентом. В связи с этим команда VK решила подробно рассказать, что конкретно изменилось в правилах общения и какие паблики рискуют быть забаненными.

ВКонтакте ведет натиск на свободу слова?

VK была и остается открытой площадкой, где каждый может высказать свое мнение. Борьба ведется только с теми, кто использует ВКонтакте для травли людей. Последовательно искореняются сообщества и профили, пропагандирующие идеи о том, что представители какой-либо социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались и преследовали.

Обзываться больше нельзя?

Употребление в речи обидных слов не является поводом для этой процедуры. Если человек использует их, чтобы выразить свое мнение, это не является языком вражды. Например, экспрессивно выразить свое мнение по поводу итогов футбольного матча — это одно, а призывать к травле болельщиков команды победителя — это совсем другое.

ВКонтакте

Как попасть в бан?

Блокируются профили и сообщества, систематически публикующие оскорбительный контент и призывы к враждебным действиям. При этом администраторам и пользователям сначала выносится предупреждение, а также предлагается самим удалить публикации, содержащие язык вражды. Но это не касается организаций и движений, специально созданных для продвижения идеологии насилия и вражды в массы.

Сколько забанено сообществ?

На данный момент — 142. Абсолютное большинство из них (120) пропагандировали вражду по отношению к выходцам из Средней Азии.

Правда ли, что человека забанили за отданный им голос в опросе? В сети опубликован скриншот, содержащий эту информацию.

Поводом для блокировки послужило создание самого опроса, содержащего оскорбление на религиозной почве. Просто команда ВКонтакте ошибочно указала в интерфейсе и при общении в Поддержке причину бана, но это уже исправлено.

Ведется ли поиск враждебных высказываний в личных сообщениях?

У модерации нет к ним доступа. Но если пользователь отправит жалобу на полученное от вас сообщение, тогда его увидят. К тому же ВКонтакте давно действует автоматическая система, которая не позволяет делиться запрещенным контентом. Она может автоматически удалить его, независимо от того, куда оно загружается.

ВКонтакте занимает чью-то сторону?

VK является, в первую очередь, площадкой для общения и высказываний, а не выразителем чьих-то идей. Но использовать профили и сообщества для преследования кого-либо — непозволительно. Это правило действует независимо от принадлежности использующего язык вражды к какой-либо социальной группе, национальности или полу.

Какой контент, кроме враждебных высказываний и призывов к травле, подлежит блокировке?

Подробнее об этом можно узнать в Центре безопасности ВКонтакте.

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